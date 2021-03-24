Son dakika sağlık: Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor - Son Dakika

Son dakika sağlık: Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor

24.03.2021 11:09
Son dakika sağlık: Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor, System.String[]

Son dakika haber... Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kronik hastalığı olanların tedavilerini ertelememeleri uyarısında bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kronik hastalığı olanların tedavilerini ertelememeleri uyarısında bulundu.

Şener, AA muhabirine, kronik hastalıkların Kovid-19 sürecinde de kişilerin üzerindeki varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden salgının kronik hastalığı olanları da etkilediğini belirten Şener, "Bu salgın döneminde kronik hastalıkları olan hastalar tedavi planlarına aksatmaya başladılar. Ayrıca sosyal izolasyon sürecinde Hepatit C gibi kronikleşmiş bir hastalığı olan ve farkında olmayan hastalar da hastaneye daha az gittikleri için teşhis ve tedavi aksamaları yaşandı." dedi.

Şener, viral hepatit, bulaşıcı sarılıkları olanları salgın sürecinde tanı ve tedavilerinde önemli ölçüde gecikme gördüğünü dile getirerek, *Bulaşıcı sarılıklarda tanıda gecikme neden önemli? Eğer bu virüsü alıyorsanız, Hepatit A, B ya da C virüsüyse bu virüsleri farkına varmadan etrafınıza bulaştırabilirsiniz, dağıtabilirsiniz. Tanı gecikmesi aynı zamanda tedavide gecikmeye de sebep oluyor. Teknik olarak baktığımızda, tedavi gecikmesi ise bu viral hastalıkların bazılarında, siroz gibi ciddi karaciğer hasarına sebep olduğu için kronik hastalıklara sebep oluyor. Sirozla ilgili hastalık grubuna baktığımız zaman viral hepatitlerde Türkiye'de ciddi bir popülasyon söz konusu." bilgilerini verdi.

Prof. Dr. Şener, Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Klinik Viral Hepatitler Savaşım Grubunun yaptığı çalışma verilerine bakıldığında, Türkiye'de 3 ila 3,5 milyon kronik viral hepatit hastası bulunduğunu aktardı.

Hem Hepatit B hem de Hepatit C toplamına bakıldığında bunun önemli bir rakam olduğuna dikkati çeken Şener, "Bu viral Hepatit B ve C hastalarının toplamı kümülatif olarak takip eden 10 yıl içinde ciddi bir grubu yüzde 10 ila 15'lik grubunun, tahminen siroza ilerleyeceğini biliyoruz. Siroza ilerlememesi, sirozdan korunmak için çok kısa süreli tedavilerle bu hastalıklardan kurtulmak mümkün. Örneğin Hepatit C virüsü. Hepatit C virüsünün bugün tanı aldığınız andan itibaren tıpkı bir basit boğaz enfeksiyonu gibi ortalama 8 ile 12 hafta içinde ağızdan alacağınız tabletle tedavi etme kür şansınız var. Sirozun karaciğer kanserine ilerlemesini başlangıçtan erken tanı ve erken tedaviyle önlemek mümkün, özellikle Hepatit C hastaları için tanı ve tedavinin gecikmemesi gerektiğini söylemekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Şener, kronik Hepatit B için tanı ve tedavide erken dönemde müdahalenin oldukça hayat kurtarıcı ve yaşam konforunu uzun dönem sağlayıcı önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

"Salgın sürecinde sadece koronavirüse odaklandık"

Tüm dünyayı etkileyen salgının diğer hastalıkların da adeta "boşlanmasına" yol açtığına işaret eden Şener, bu konuda tüm bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Şener, özellikle viral hepatitlerin bu grupta çok ciddi bir yekun teşkil ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de coğrafi olarak baktığımızda Hepatit B ve C enfeksiyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Hepatit B'de verdiğimiz tedaviler, genelde ömür boyu devam eden tedaviler çoğunlukla. Çünkü tıpkı şeker hastalığı, tıpkı tansiyon hastalığı gibi virüsü çok uzun dönem baskı altında tutmamız gerekiyor ama Hepatit C'de elimiz çok daha rahat. Hepatit C'de tanı aldığınız andan itibaren Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili geri ödemeleri de zaten tamamen ücretsiz ve katkı paysız yapıyor. 8 ile 12 hafta yani 3 aylık periyotta maksimum olarak sirozu ve karaciğer kanserinin oluşma ihtimalini ortadan kaldırma durumunuz var. Hepatit C hastaları, Hepatit C şüphesi olan hastaların özellikle tanı ve tedavide gecikmemesi lazım. Bu hastalar grubu hangi grup? Özellikle diyaliz hasta grubu riskli popülasyon içinde hemodiyalize girip çıkan hasta grubu. Özellikle alkol ve madde bağımlıları bu risk grubu içinde. Onun dışında da yine süren hastalığı olan, hastaneyle ilgili olarak çok sık hastaneye girip çıkan, ameliyat olan, mükerrer kan nakli olan hasta grubu da Hepatit C'nin bulaşı anlamında ciddi bir popülasyon teşkil ediyor. Hepatit C ile ilgili toplam hasta grubu tahminen, Türkiye'de 800 ila 1 milyon civarında. Eğer erken dönemde bunlara tanı koyarsak ciddi bir hastalık yükünden de kurtarmış olacağız, hem sağlık sistemini hem sağlık ekonomisini hem Sağlık Bakanlığını. Dolayısıyla teşhis olmaktan, tanıdan korkma geç kalmaktan kork diyebiliriz, Hepatit B ve C özelinde."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Hepatit C, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var         
12:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei