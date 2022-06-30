Yangın sonunda evdeki kediyi sağ bulunca büyük sevinç yaşadılar

Samsun'da bir evde çıkan yangında maddi zarar oluşurken, ev sahipleri yangından sonra kedilerini evde sağ bulunca büyük sevinç yaşadı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katındaki Turhan A.'ya ait evde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangında patlama sesi ile uyanan ev sahibi ve eşi panik içinde doğalgazın vanasını ve elektriğin şalterini kapattı. Kendilerini dışarı atan ev sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Alevler mutfağı sardı ve evin diğer odalara da sıçradı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede yangının elektrikten çıktığı tespit edildi. Yangın sonrası eve giren ev sahipleri kedilerini bir odada sağ halde bulunca büyük sevinç yaşadı.