Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

05.04.2022 23:17
Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

Son dakika gündem haberi... Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda polis memuru Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda polis memuru Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde iftar sonrası açılan Türk Kızılayı standına gelen Urhal ile emniyet müdürlüğü personeli kan bağışı yaptı.

10 Nisan Polis Haftası etkinleri kapsamında Türk Kızılayı ile kan bağışı etkinliğinin gerçekleştiğine işaret eden Urhal, kan bağışında bulunan meslektaşlarına teşekkür etti.

Türk Kızılayı bağış sonrası ikramlarda bulundu.

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Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek - Son Dakika


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