Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da jandarma tarafından toplam 11 olayda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, 38 kilo 277 gram kubar esrar, 1074 kök kenevir bitkisi, 386 gram kenevir bitkisi tohumu, 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve 14 adet sentetik hap...

Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından toplam 11 olayda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, 38 kilo 277 gram kubar esrar, 1074 kök kenevir bitkisi, 386 gram kenevir bitkisi tohumu, 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve 14 adet sentetik hap ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Tekkeköy, Salıpazarı, Bafra, Alaçam, Terme ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yürütüldü.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 14 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde yapılan arama neticesinde, 74 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 800 gram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 14 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde yapılan arama neticesinde, 16 kök kenevir bitkisi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Salıpazarı ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde 14 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 42 kök keneviri bitkisi ve 154 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde 14 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 210 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 14 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör ve 35 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Alaçam ilçesi Tefekli Mahallesi'nde 14 Ağustos günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Terme ilçesi Aybeder Mahallesi'nde 17 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde 17 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

Salıpazarı ilçesi Yayla Mahallesi'nde 17 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 114 kök keneviri bitkisi ve 10 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Tekkeköy ilçesi Seymenler Mahallesi'nde 18 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

Bafra ilçesi Gümüşyaprak Mahallesi'nde 18 Ağustos günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 691 kök kenevir bitkisi, 386 gram kenevir tohumu, 24 kilo 653 gram kubar esrar ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 18 Ağustos günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 42 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 23:04

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı - Son Dakika
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