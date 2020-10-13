Son dakika! Samsun ve Denizli'deki terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Samsun ve Denizli 'de düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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