Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek - Son Dakika

Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek

23.10.2020 18:02
Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliği ile Çankırı'ya yapılacak 1 milyon 234 bin liralık yatırım ile ara eleman yetiştirilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliği ile Çankırı'ya yapılacak 1 milyon 234 bin liralık yatırım ile ara eleman yetiştirilecek.

Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde yapılan Mesleki Eğitim Merkezi'nin sözleşmesi imzalandı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 234 bin lira yatırım bedeliyle kurulacak eğitim merkezinde sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilecek. Bu proje kapsamında yapılacak eğitimlerden organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalar faydalanabilecek.

Çerkeş Belediyesi'nde yapılan imza töreninde açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "İstihdam memleketimizin en önemli meselesi ve öncelikleri arasında. Onun için ilimizdeki istihdama katkı sunacak her türlü projeyi elimizden gelen her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla, şahsımızla birlikte vermeye her zaman hazırız. Ben projenin bu hale gelmesinde imzalanmasında, geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Odalar ve Borsalar Birliğinin birkaç gün önce meslek lisesi memleket meselesi diye bir sloganı vardı. Çok da anlamlı bir slogandı. Çünkü karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Sahada bir tarafta işsizlik diğer tarafta da işçi bulamayan iş veren profili var. Bu iki çizgiyi bir türlü kesiştiremiyoruz. Onun için bu da belki eğitim sistemimizde sanayinin tam olarak istemiş olduğu elemanları yetiştirememizden kaynaklanıyor veya çocuklarımızın pratik eksikliğinden. İnşallah birazdan protokolü imzalanacak arkasından hayata geçecek bu tesis bu alandaki açığı kapatmaya, istihdama, üretime katkı sunmak için büyük bir katkı yapacaktır" dedi.

"Doğru projelerle gelecek neslimize en iyi iş imkanlarını sağlamış oluyoruz"

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, "Bu projeler mantıklı ve doğru olduğunda sürdürebilir ve geleceğimiz olan neslimize en iyi iş imkanları sağlamış oluyoruz. Mesleki eğitim projesiyle şu an OSB'de faal olan 11 tane sanayicimiz işletmesi devam ediyor. 38 parselimiz var bunların 16'sının da şu an projesi ve tahsisleri yapıldı ve devam ediyor. Yüzde 70 doluluğumuz mevcut. Şu an mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış bin 200 çalışanımızla gelişen bölgemizin ivme kazanan bölgemizin ilçemize bölgemize ve Çankırımıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini artırmaya yönelik projeyi hayata geçiriyoruz"

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "Kalkınma ajansı olarak 2020 yılında kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini artırmaya yönelik sonuç odaklı projeyi tasarladık ve hayata geçiriyoruz. Bu program kapsamında gençlerde girişimcilik kültürünü oluşturulması, mesleki eğitimin altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir dizi faaliyetlerinin yürütüyoruz. Bu program kapsamında OSB ile çalışmalarımızı yürüttük ve bir proje geliştirdik. İmalat sanayisinin geliştirilmesine yönelik ileri seviye mesleki eğitim merkezi kurulması projesini tasarladık. Bu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerelde de uygulamasını kalkınma ajanslarının yürüttüğü sosyal gelişmeyi destekleme programına sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul gördü, desteklenmeye de hak kazandı. Bu proje kapsamında metal teknolojileri, ileri seviye kaynak teknolojileri, CNC operatörlüğü, çorap makinaları operatörlüğü, forklift operatörlüğü ve temel makine bakımına yönelik gerekli her türü eğitimin alt yapısı bu proje kapsamında hayata geçirilecektir. Projen bütçesi 1 milyon 234 bin Türk Lirası olup bunun 1 milyon 100 bin lirasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nakdi olarak destek sağlamaktadır. Proje ile Çerkeş ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin nitelikli alan ihtiyaçlarını burada karşılama imkanı sağlamış olacağız. İşçilerimizin eğitim ihtiyacı burada karşılanabilecek ve Çerkeş ilçesinde bu merkezin bulunmasıyla daha fazla yatırımcı daha fazla yatırımcı Çerkeş'e yatırım yapma imkanına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan imza töreni sonrasında OSB'de bulunan iki fabrikanın temeli atıldı. - ÇANKIRI

Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek
Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek
Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek
Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek

Mesleki Eğitim, Yatırım, Çankırı, Çerkeş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi         
17:42
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei