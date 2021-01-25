Son dakika... Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları vuruldukları yerde anıldı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları vuruldukları yerde anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 20'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle vuruldukları yerde anıldı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarında, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı. Tören, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bir gün sonra yapıldı.

Korona virüs tedbirlerinin de alındığı anma programına İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, gaziler ve şehit aileleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve çok sayıda davetli katıldı. Gaziler ve şehit yakınları anma programında Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartı taşıdı. İl Emniyet Müdürü Yaman ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Anma programında vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonunda izlediği görüldü.

"Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Anma programında kısa bir açıklama yapan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını söyledi. Yaman, "Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ile o gün şehit olan arkadaşlarımıza ve gerek polis, asker, jandarma, koruyucularımız ve tüm güvenlik görevlilerimizden şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

İsminin verildiği çocuklar 20 yaşına girdi

Gaffar Okkan şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin ismini verdiği Ali Gaffar Ayverdi de, ismini gururla taşıdığını ifade ederek, "Biz görmedik Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Büyüklerimiz onu görmüşler, çok sevmişler. Bize anlattıklarına göre biz de çok seviyoruz. O rahmet ettikten hemen sonra biz doğmuşuz. Onun adını bize vermişler" diye konuştu.

Yapılan anma programı karanfillerin bırakılması ve konuşmaların ardından son buldu.