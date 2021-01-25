Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı

25.01.2021 14:33

Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Selim Gedik'in cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Selim Gedik'in cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Gedik'in (21), Yorgalar Mezarlığı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Gedik'in naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunun bahçesine götürüldü. Şehidin annesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Gedik'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Karapürçek Mezarlığı'nda defnedildi.

Vatandaşlar, şehidin tabutunu taşırken "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et bize" diyerek tekbir ve salavat getirdi.

Cenaze törenine, Gedik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğden Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Er Selim Gedik, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.

Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı
Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı
Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı
Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı

Hakkari, Sakarya, Piyade, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Er Selim Gedik son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika


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