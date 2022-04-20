Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine acı haber verildi

20.04.2022 02:31
Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Yenimahalle ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Yenimahalle ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Kanlıkuyu'nun şehadet haberini, Güzelkaya Mahallesi Güventepe Caddesi'nde yaşayan ailesine verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu'ya ve yakınlarına da başsağlığı diyen Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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