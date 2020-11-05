Son dakika! Selçuklu Belediyesi 6 sosyal tesisini filyasyon ekiplerine tahsis etti - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi pandemi döneminde mücadeleleriyle takdir kazanan filyasyon ekiplerine 6 sosyal tesisini tahsis etti.

Selçuklu Belediyesi pandemi döneminde sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Pandemi döneminde gösterdikleri örnek çalışmalarla takdir kazanan filyasyon ekiplerine 6 sosyal tesis tahsis edildi. Çalışma aralarında daha önce kafe ve park alanı gibi yerlerde vakit geçiren filyasyon ekipleri şimdi Selçuklu Belediyesinin tahsis ettiği sosyal tesisleri kullanıyor. Filyasyon ekiplerine dinlenme aralarında çay ikramının yapıldığı tesisler saat 09.00 ile 23.00 arasında hizmet veriyor. Selçuklu Belediyesi ayrıca Ali Okudan Sanayi Sosyal Tesislerinde filyasyon ekiplerine haftanın her günü yemek ikramında bulunuyor.

Salgınla mücadele konusunda belediye olarak imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran Covid-19'la mücadelede bütün kurumlarımız üzerine düşen görevini yapıyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak filyasyon ekiplerine hem moral olması hem de yorgunluklarını atmaları için sosyal tesislerimizi tahsis ettik. Gün içinde yoğun bir tempo ile çalışan filyasyon ekiplerimizin konforlu şekilde dinlenebilecekleri bir ortam oluşturmuş olduk. Pandemiyle mücadelede büyük takdir kazanan sağlık çalışanlarımıza ve filyasyon ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Selçuklu Belediyesine teşekkür ediyoruz"

Filyasyon ekibinde görevli Doktor Ömer Acat ise saha rotasyonu ve saha eğitimi için iki aylık görevlendirmeyle geldiğini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır filyasyon yapıyoruz. Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bize 6 tane sosyal tesis sağladı. Önceden vakalara gittikten sonra ara zamanlarda park ve kafeler gibi mümkün olan boş yerlerde diğer vakamızı bekliyorduk. Çünkü yaptığımız vakalar sabahtan akşama kadar sürmüyor. Bir vaka yapıyoruz diğer vakayı beklerken oturacağımız, yemek yiyeceğimiz yerler gerekiyordu. Belediyemiz sağ olsun bize böyle tesislerini açtı. Bu açıdan tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA