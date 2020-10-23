Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı - Son Dakika

Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı

23.10.2020 10:32

Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı Van Gölü'nün karaya çıkış noktaları denetlendi Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali denetimleri devam ederken, kaçakçılığın önlenmesiyle birlikte balığın boyu yaklaşık 10 santimetre uzadı.

Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı

Van Gölü'nün karaya çıkış noktaları denetlendi

VAN - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali denetimleri devam ederken, kaçakçılığın önlenmesiyle birlikte balığın boyu yaklaşık 10 santimetre uzadı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması amacıyla alınan önlemler sayesinde balığın boyu 18 santimetreden 26-27 santimetreye kadar uzadı. Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali (Van Balığı), her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelen balıklar, son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde stok artışı yaşanan balığın hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hem karada hem de gölde su ürünleri denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerini sürdüren ekipler, balıkçıların karaya çıkış noktalarını denetledi. Öğle saatlerinde Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesinde bulunan barınağa gelen ekipler, avdan dönen balıkçı teknelerinde bir dizi denetim yaptı. Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında inci kefallerinin boyları ölçülürken, balık ağlarının ölçülerine bakıldı ve teknelerin ruhsatları kontrol edildi.

"Balıklarımız irileşti"

Balıkçılar olarak denetimleri desteklediklerini ifade eden Abdullah Yıldırım isimli balıkçı, "Denetimlerle kaçakçılık önlendi. Yavrulama döneminde balıkların avlanmaması lazım. Denetimlerle birlikte balıklarımız baya irileşti. Sadece bu mahallede 500-600 civarında nüfus buradan ekmek yiyor" dedi.

Van Gölü'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Nurettin Yıldırım isimli bir diğer balıkçı ise önceden boyu en fazla 18 santimetreye kadar çıkabilen Van balığının boyunun 26 santimetreye kadar çıktığına dikkat çekti.

Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı
Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı

Van Gölü, Türkiye, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıkı denetimler inci kefalinin boyunu uzattı - Son Dakika

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