Son dakika: Silvan'da yolunu kaybeden görme engelli vatandaşa polis yardım etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolunu kaybeden göreme engelli 95 yaşındaki Mehmet Zeydin'e polis ekipleri yardımcı oldu.

Silvan ilçesi Selahattin-i Eyyubi Camii'ne gitmeye çalışan 95 yaşındaki görme engelli Mehmet Zeydin adlı vatandaş, yolunu kaybetti. Polis ekipleri yolunu kaybeden 95 yaşındaki Mehmet Zeydin adlı vatandaşa nereye gideceğini sordu. Camiye gideceğini öğrenen polis ekipleri Zeydin'i gideceği yere bıraktı.

Görevli memurlara teşekkür eden Mehmet Zeydin, "Çocukluğumda geçirdiği bir hastalık sonucu her iki gözlerimi kaybettim. Silvan Feridun Mahallesinde yaşıyorum. Daha önce çocuklarımın yardımı ile dışarı çıkıyordum. Bu pandemi süresince hiç dışarı çıkmadım. Bugün camide namaz kılmak için evde dışarı çıktım ancak yolumu kaybettim. Beni gören polis ekipleri yanıma gelerek nereye gittiğimi sordular ben de camiye gideceğimi söyledim. Onlar da beni camiye götürdü. Allah onlardan razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR