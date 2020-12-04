Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar "Faraşin" adıyla markalaşacak - Son Dakika

Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar "Faraşin" adıyla markalaşacak

04.12.2020 19:11

Şırnak'ta terörden arındırılan endemik bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılar tarafından üretilen ballara "Faraşin balı" adıyla coğrafi işaret belgesi alınacak.

Şırnak'ta terörden arındırılan endemik bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılar tarafından üretilen ballara "Faraşin balı" adıyla coğrafi işaret belgesi alınacak.

Şırnak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, AA muhabirine, Beytüşşebap ve Uludere bölgesinde arıcılığa son derece elverişli yüksek rakımlı yaylaların bulunduğunu ve endemik bitkilerden üretilen balın çok kaliteli olduğunu söyledi.

Birlik olarak bu balın markalaşması için çalışma yaptıklarını ifade eden Aşan, şunları kaydetti:

" Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Üniversitesi ile beraber patent çalışmalarını başlattık. Bölgemizde üretilen balımıza 'Faraşin balı' olarak coğrafi işaret belgesi almak için Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvuru yapıldı. Tabii bu balın tanıtılması için bugüne kadar yurt içinde ve dışında birçok teknik gezi, çalıştay ve fuara katıldık. Kalitesine güvendiğimiz balımızın markalaşarak daha fazla tanınırlığını artıracağız."

İl genelinde 1100'e yakın çiftçinin 80 bin arılı kovanının olduğunu dile getiren Aşan, bu yıl ortalama 500 ton bal elde edildiğini belirtti.

"Bölgeye huzur geldikçe yatırımlar da gelecek"

Aşan, yıllardır gidilemeyen yaylalara artık devletin, asker ve polisin, güvenlik korucularının başarılı operasyonları sayesinde gidilebildiğini söyledi.

Devletin imkanlarıyla her köye yayla yolu yapıldığını ifade eden Aşan, "Şimdi de Orman İşletme Müdürlüğü bir köyümüze örnek bir bal ormanı kuruyor, oraya da yol açılmaya başlandı. Yani inşallah bölgeye huzur geldikçe yatırımlar da gelecek, yıllar önce, işte yıllar önce metropollere göç eden kardeşlerimiz köylerine geri dönüp arıcılık, küçükbaş hayvancılık yapacaklar." diye konuştu.

Aşan, bölgede hayvancılığın gelişmesi ve insanların refah düzeyinin artmasıyla terör olaylarının azalacağını sözlerine ekledi.

Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar Faraşin adıyla markalaşacak
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar Faraşin adıyla markalaşacak
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar Faraşin adıyla markalaşacak
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar Faraşin adıyla markalaşacak

Ticaret, Endemik, Şırnak, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar 'Faraşin' adıyla markalaşacak - Son Dakika


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