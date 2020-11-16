Son dakika! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ilave dahiliye yoğun bakım ünitesi hizmete girdi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, ilave 10 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilave yoğun bakım ünitesi için açılış programı düzenlendi.

Açılışta konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, uzun zamandır planlaması yapılan dahiliye yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Açtığımız ilave yoğun bakım ünitesi şehrimizi yoğun bakım açısından bir nebze de olsa rahatlatacak. Üniversite hastanemize güzel bir birim daha kazandırdık. Yeni yoğun bakım üniteleri üzerinde çalışıyoruz. Onları da sırasıyla açacağız. Burada şu an açtığımız yoğun bakım ünitesi üçüncü basamak. Ayrıca ikinci basamak yoğun bakım ünitesi için de çalışıyoruz. Böylece Numune Hastanesi'ndeki yoğun bakım hasta yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Böyle güzel bir hizmeti hastanemize kazandırdıkları için başta başhekimimize, hocalarımıza ve bölümde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun."

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, idari yönetici Gülseren Karabey ile sağlık çalışanları katıldı.