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Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

15.12.2021 09:58
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

Sahte içki kaynaklı son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

ZARA'DAN ACI HABER GELDİ

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

SİVAS'TA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

İSTANBUL

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde ibrahim Kaşıkçı isimli vatandaş, akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayiine giderek, 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü eve gidip içmeye başlayan Kaşıkçı, gece 02.00 sıralarında fenalaştı. Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

200 şişe sahte içkinin ele geçirildiği işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.

ERZİNCAN

Sahte içki kaynaklı bir ölüm haberi de Erzincan'dan geldi. Kentte dün benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan 4 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 72 yaşındaki Halil Başer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ANTALYA

Antalya'da 46 yaşındaki Abidin Uçurum, pazar günü bir arkadaşından satın aldığı alkolü içtikten sonra fenalaştı. Görme kaybı oluşan Uçurum, yoğun bakıma alındı. Ancak çabalar sonuç vermedi. Uçurum'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ

4 kişiyle en çok can kaybının olduğu Kahramanmaraş'ta da 5 kişi yoğun bakımda, hayati tehlikeleri sürüyor.

YALOVA

Yalova'da hayatını kaydeden Ekrem Tekir ve arkadaşı Mehmet Yazgan'ın içkiyi kendilerinin yaptığı belirlendi. İki arkadaşın içki yapımında kullanılan alkolü internetten sipariş vererek İstanbul'dan aldıkları tespit edildi.

Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kahramanmaraş, Erzincan, Alkol, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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