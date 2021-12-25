Sivas'ın Gölova ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Mehmet Karşıkara yönetimindeki 27 AEV 464 plakalı iplik yüklü tırın dorsesinden, D-100 kara yolu Yukarı Tepecik köyü yol ayrımı yakınlarında duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Kara, aracı yol kenarında durdurarak, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.
Kısa sürede büyüyen yangın dorseyi tamamen kapladı.
Gölova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorse ve içerisindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sivas'ta iplik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika