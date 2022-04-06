Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Son Dakika
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Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

06.04.2022 14:12
Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Son dakika habere göre Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Nuri Demirağ Havalimanı yolundaki Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başsavcı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve polisler de katıldı.

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Sivas, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sivas'ta Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Son Dakika
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