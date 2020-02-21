Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu