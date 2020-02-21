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Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi
28 dakika önce
Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:57
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK
Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu
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