Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor

Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

28 dakika önce

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:57 
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