Son dakika! SLOVYANSK - Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırıları - Son Dakika
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Son dakika! SLOVYANSK - Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırıları

04.07.2022 08:27

Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'in Ukrayna hakimiyetinde bulunan kentlerinden Slovyansk'a başkent Kiev'den yardım paketleri ulaştırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'in Ukrayna hakimiyetinde bulunan kentlerinden Slovyansk'a başkent Kiev'den yardım paketleri ulaştırıldı. Gönüllüler tarafından araçlarla Slovyansk'a getirilen yardım paketleri, askerlerin de yardımıyla sivil halka dağıtıldı. Donbas bölgesi sınırları içinde bulunan Donetsk'te Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Son yirmi dört saatte Rus güçlerinin Donetsk'in Slovyansk kentine yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi ölmüş ve çok sayıda bina hasar görmüştü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Donbas, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! SLOVYANSK - Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırıları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! SLOVYANSK - Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırıları - Son Dakika
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