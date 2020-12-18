Son Dakika | SMO, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'dan bir köyü daha kurtardı
18.12.2020 23:17
Son dakika haberler: Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtardığını açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. SMO bugün yaptığı açıklamada, Ayn İsa bölgesinin yakınlarındaki Tina al-Jarid köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığını açıkladı. Tina al-Jarid köyünün de kurtarılmasının ardından dün geceden bu yana bölgede, YPG/PKK'dan kurtarılan köy sayısı 3'e ulaştı. - İDLİB
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