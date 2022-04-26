Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

26.04.2022 17:22
Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 10 kilogram eroin, 152 bin adet captagon, 29 kilogram kimyasallar, 1 kilogram skunk, 493 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kokain, 100 kilogram esrar, 39 bin adet ecstasy, 60 kilogram bonzai, 23 kilogram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı ve 78 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


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