Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun

17.05.2022 20:09
Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD'nin ülkesine yeniden asker konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD'nin ülkesine yeniden asker konuşlandırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Mahmud'un ofisinden yapılan açıklamada, yüzlerce Amerikan askerinin yeniden Somali'de konuşlandırılması kararına imza atan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür edildi.

Açıklamada, ABD'nin Somali'nin terörle savaşında güvenilir bir ortak olduğu vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askeri çekilirken, Biden'ın aldığı kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılması planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab tehdidinin bölgede arttığına işaret ederek, "Bu durum, aslında Somali'de olan ama daha önceki yönetimin (Donald Trump) Ocak 2021'deki kararıyla ülkeden çıkan askerlerin yeniden dönmesi." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud seçildikten sonra ilk röportajını AA'ya verdi Açıklaması Somali Cumhurbaşkanı Mahmud seçildikten sonra ilk röportajını AA'ya verdi Açıklaması ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2022
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, cumhurbaşkanı, Somali, Asker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Somali, ABD'nin yeniden ülkeye asker konuşlandırma kararından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement