Son dakika spor: Bursaspor: 4-5 - Son Dakika

Son dakika spor: Bursaspor: 4-5

15.12.2020 21:13
Son dakika spor: Bursaspor: 4-5, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Emre Malok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)GÖZTEPE: Megyeri (x) - Nwobodo (x) (Dk. 54 Halil x), Titi (x), Mihojevic (x), Burekovic (xx), Kubilay (x) (Dk. 54 Soner x), Yalçın (xx) (Dk. 72 Ndiaye xx), Mossoro (x), Tripic (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

GÖZTEPE: Megyeri (x) - Nwobodo (x) (Dk. 54 Halil x), Titi (x), Mihojevic (x), Burekovic (xx), Kubilay (x) (Dk. 54 Soner x), Yalçın (xx) (Dk. 72 Ndiaye xx), Mossoro (x), Tripic (xx) (Dk. 87 Burak), Napoleoni (x) (Dk. 54 Murat x), Ideye (xx)BURSASPOR: Ataberk (xx) - İsmail Çokçalış (xx), Onur (xxx) (Dk. 79 Ozan x), Emirhan (xxx), Burak Kapacak (xx) (Dk. 80 Çağatay xxx), Emre (xx), Özer (xx) (Dk. 75 Ramazan x) (Dk. 115 Kerem), İsmail Can Çavuşluk (xx) (Dk. 46 Cüneyt x), Burak Altıparmak (xxx), Batuhan (xxxx), Ali (xxx)GOLLER: Dk. 32 Ideye, Dk. 72 Cüney (KK), Dk. 84 - Dk. 117 Ndiaye (Göztepe) - Dk. 31 - Dk. 48 - Dk. 99 - Dk. 120+2 Batuhan, Dk. 90+5 Çağatay (Bursaspor)KIRMIZI KART: Dk. 113 Murat (Göztepe)SARI KARTLAR: Burekovic, Ndiaye, Murat, İlhan Palut (Teknik direktör) (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Göztepe ve Bursaspor'un mücadelesi nefesleri kesti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken, konuk Bursaspor, Süper Lig ekibi Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Bursasporlu Batuhan, İzmir'de 4 gol birden atarak adeta yıldızlaştı. Batuhan, maçın 31, 48, 99 ve 120+2'nci dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Normal süresi 3-3 sona eren maçta, Göztepe'den Murat Paluli, 113'te kırmızı kart gördü.

19'uncu dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ideye sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.23'üncü dakikada İsmail Çokçaliş'ın ortasında arka direkte Burak Kapacak topa gelişine vurdu, Bursaspor bu pozisyondan sonuç alamadı29'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Yalçın'ın pasında Napoleoni gelişine şutunu çekti, top üstten auta çıktı.31'inci dakikada Bursaspor golü buldu. Onur'un içeri doldurduğu pozisyonda topu önünde bulan Batuhan düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 0-1.32'nci dakikada Göztepe skoru eşitledi. Burekovic'in ortasında arka direkte kafayı vuran Ideye topu ağlarla buluşturdu: 1-1.48'inci dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada topa ayak koyan Batuhan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 1-2.64'üncü dakikada Mossoro'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Ideye müsait durumda topa kötü vurdu.66'ncı dakikada Bursaspor kontratağa kalktı, Onur'un sert şutunu Megyeri son anda çıkardı.72'nci dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Halil'in vuruşunda Bursasporu Cüneyt topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi: 2-2.84'üncü dakikada Göztepe üstünlük sayısını buldu. Murat'ın yerden ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Ndiaye şık bir vuruşla fileleri sarstı: 3-2.90+5'inci dakikada Bursaspor skoru 3-3'e getirdi. Son anlarda Göztepe kalesine yüklenen Bursaspor Çağatay'ın golüyle maçı uzatmaya götürdü.99'uncu dakikada Bursaspor Batuhan'la bir gol daha buldu. Göztepe savunması ofsayt beklentisiyle savunmada aksadı. Topu sağ kanattan süren Çağatay'ın pasında Batuhan düzgün bir şutla yeşil-beyazlıların 4'üncü golünü kaydetti: 3-4.113'üncü dakikada hakeme itirazlarını sürdüren Murat Paluli, kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı.117'nci dakikada skor 4-4'e geldi. Sağdan Burak topu Bursaspor ceza sahasına bıraktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 4-4.120+2'nci dakikada Bursaspor'dan bir gol daha geldi. Hızlı gelişen atakta Batuhan ceza sahası içinde topla buluşup Göztepe kalecisi Megyeri'yi avladı: 4-5.

Müsabaka deplasman ekibinin 5-4'lük üstünlüğü ile son buldu


Aleks Taşçıoğlu, Oğuz Kağan , Bursaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Bursaspor: 4-5 - Son Dakika Spor


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