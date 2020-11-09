Son dakika spor: Karşıyaka zorlu periyoda çıkacak
09.11.2020 12:05
Son dakika gelişmesine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor'la 12 Kasım Perşembe günü iç sahada oynaması gereken maç rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen zirve ortağı Karşıyaka, pazar gününden itibaren üst üste kendisi gibi şampiyonluk iddiası bulunan takımlarla karşılaşacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor'la 12 Kasım Perşembe günü iç sahada oynaması gereken maç rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen zirve ortağı Karşıyaka, pazar gününden itibaren üst üste kendisi gibi şampiyonluk iddiası bulunan takımlarla karşılaşacak. Grupta 15 Kasım Pazar günü 11 puanla altıncı sıradaki Çarşambaspor'a konuk olacak 17 puanlı Kaf-Kaf, ardından 19 Kasım Perşembe şu an kendisiyle aynı puandaki Somaspor'u konuk edecek. Soma randevusunun ardından bay takım olacağı için 13 gün maça çıkmayacak İzmir temsilcisi, 2 Aralık'ta yine grubun iddialı takımlarından Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka, 10 Aralık'ta şu an zirveyi paylaştığı İçel İdmanyurdu'yla iç sahada, 20 Aralık'ta ise Play-Off yarışındaki Şile Yıldızspor'la deplasmanda oynayacak. Ertelenen Arhavispor maçının tarihi ise henüz belirlenmedi.
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