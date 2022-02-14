Üye Girişi
Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar "kumbarada" toplanarak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar "kumbarada" toplanarak ekonomiye kazandırılıyor

14.02.2022 11:40
Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar "kumbarada" toplanarak ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberi: Karatay Belediyesinin başlattığı Atık Yağ Kumbarası projesinde, geçen yıl toplanan 1530 litre atık yağla, 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Karatay Belediyesinin başlattığı Atık Yağ Kumbarası projesinde, geçen yıl toplanan 1530 litre atık yağla, 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Karatay Belediyesi çöpe ve kanalizasyona dökülen atık yağlar nedeniyle suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmek için geçen yıl "Atık Yağ Kumbarası" projesini başlattı.

Belediye personeli başta olmak üzere merkezdeki çevre duyarlılığı olan vatandaşların biriktirdiği atık yağlar, çöpe ve kanalizasyona dökülmeden toplanıyor.

Kent merkezi yakınındaki 3,10 hektometreküp su toplama kapasitesindeki Sille Barajı'nın yarısını kirletebilecek 1530 litre atık bitkisel yağ, şehrin muhtelif noktalarına konulan kumbaralarda birikti.

Atık yağlar bir dizi işlemden geçirilerek biyodizel elde ediliyor, ekonomiye kazandırılıyor.

Yağ kumbarasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir dizi proje yürüttüklerini söyledi.

"Çevreci belediye" motivasyonuyla sıfır atık ve geri dönüşümü oldukça önemsediklerini vurgulayan Kılca, ilçede site ve kamu kurumlarına 50 atık yağ kumbarası teslim edildiğini dile getirdi.

Kılca, ilçe merkezinde hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere 10 mobil atık getirme merkezinde de yağ toplama işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Geçen yıl 1530 litre atık yağ toplandı

Sıfır Atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağ toplama işleminin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Kılca, "Bu kapsamda 2021 yılında 1530 litre atık yağ toplanarak, çevre kirliliği oluşturmasının önüne geçildi. Atık 1 litre bitkisel yağ, 1 milyon litre suyu kirletebiliyor." dedi.

Kılca, bitkisel atık yağın lavaboya döküldüğünde kanalizasyon sistemini tıkayarak işletme maliyetlerini artırdığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca atık su arıtma tesisinin yükünü artırıyor ve arıtma verimini olumsuz etkiliyor. Toprağa döküldüğünde ise suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla yer altı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. Suda da kaynağı kirleterek canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Yüzeyi kaplayarak oksijen transferini önler ve sudaki canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Bu projeyle atık yağların çevreye, doğaya zararını bertaraf etmekle kalmıyor, biyodizele dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz."

YORUMLAR
500

Karatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar 'kumbarada' toplanarak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar "kumbarada" toplanarak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement