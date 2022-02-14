Son dakika: Su kirliliğine neden olan atık yağlar "kumbarada" toplanarak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Karatay Belediyesinin başlattığı Atık Yağ Kumbarası projesinde, geçen yıl toplanan 1530 litre atık yağla, 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Karatay Belediyesi çöpe ve kanalizasyona dökülen atık yağlar nedeniyle suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmek için geçen yıl "Atık Yağ Kumbarası" projesini başlattı.

Belediye personeli başta olmak üzere merkezdeki çevre duyarlılığı olan vatandaşların biriktirdiği atık yağlar, çöpe ve kanalizasyona dökülmeden toplanıyor.

Kent merkezi yakınındaki 3,10 hektometreküp su toplama kapasitesindeki Sille Barajı'nın yarısını kirletebilecek 1530 litre atık bitkisel yağ, şehrin muhtelif noktalarına konulan kumbaralarda birikti.

Atık yağlar bir dizi işlemden geçirilerek biyodizel elde ediliyor, ekonomiye kazandırılıyor.

Yağ kumbarasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir dizi proje yürüttüklerini söyledi.

"Çevreci belediye" motivasyonuyla sıfır atık ve geri dönüşümü oldukça önemsediklerini vurgulayan Kılca, ilçede site ve kamu kurumlarına 50 atık yağ kumbarası teslim edildiğini dile getirdi.

Kılca, ilçe merkezinde hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere 10 mobil atık getirme merkezinde de yağ toplama işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Geçen yıl 1530 litre atık yağ toplandı

Sıfır Atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağ toplama işleminin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Kılca, "Bu kapsamda 2021 yılında 1530 litre atık yağ toplanarak, çevre kirliliği oluşturmasının önüne geçildi. Atık 1 litre bitkisel yağ, 1 milyon litre suyu kirletebiliyor." dedi.

Kılca, bitkisel atık yağın lavaboya döküldüğünde kanalizasyon sistemini tıkayarak işletme maliyetlerini artırdığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca atık su arıtma tesisinin yükünü artırıyor ve arıtma verimini olumsuz etkiliyor. Toprağa döküldüğünde ise suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla yer altı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. Suda da kaynağı kirleterek canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Yüzeyi kaplayarak oksijen transferini önler ve sudaki canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Bu projeyle atık yağların çevreye, doğaya zararını bertaraf etmekle kalmıyor, biyodizele dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz."