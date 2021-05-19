Son dakika... Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırılarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez , Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Ağustos 2016'da terörden arındırılan Cerablus merkezinde iki ayrı sivil araca yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.

Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım