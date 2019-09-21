Son dakika... Taha Akgül altın madalyayı son anda kaçırdı!
1 saat önce
Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:20
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