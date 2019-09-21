Son Dakika Haberleri: Son dakika... Taha Akgül altın madalyayı son anda kaçırdı!
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Son dakika... Taha Akgül altın madalyayı son anda kaçırdı!

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

Son dakika... Taha Akgül altın madalyayı son anda kaçırdı!, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

Taha Akgül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:20 
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