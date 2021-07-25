Kaza, Çobanlar ilçesine bağlı Kaplıcalar yolunda meydana geldi. Medine Alaka yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen araç vinç yardımıyla çıkarılırken, ters dönen aracın altında kalan Medine Alaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralı kurtarılan A.A. (17) ise ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Medine Alaka'nın cansız bedeni otopsi için Afyon Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Tarım aracı 'patpat' sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika