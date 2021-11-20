Taş evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Taş evde çıkan yangın paniğe neden oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde içerisinde kimsenin yaşamadığı boş taş evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, taş ev zarar gördü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bey Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki Ali Özdemir'e ait boş taş evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin yaşamadığı taş evden dumanlar çıktığını gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Evin çatısını da saran alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında, vatandaşlar da seferber oldu. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.