Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı - Son Dakika

Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı

19.11.2020 04:17
Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KUALA Tayland'da hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasal reform tasarılarının büyük bir kısmı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.

KUALA Tayland'da hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasal reform tasarılarının büyük bir kısmı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre parlamentoda dün gece saatlerine kadar yapılan oylamalarda, iktidar ve muhalefet partileriyle protestocu sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 7 reform tasarısından 5'i oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaların ardından parlamento, atanmış senatörlerin genel seçimden sonraki başbakanlık oylamasına katılmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği başta olmak üzere protestocuların eleştirdiği yasaları tartışmanın önünü açtı.

Muhalefet partilerinin sunduğu ve monarşi kanunlarının değişmesini öngören 2 tasarı ise oy birliğiyle reddedildi.

Öte yandan oylamanın yapıldığı saatlerde Tayland polis teşkilatı merkez binasının önünde toplanan binlerce protestocu, Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası ve monarşi reformu sloganları attı.

Duvarlara Tayland Kralı'nı eleştiren yazılar yazan bazı göstericilere polis, sert müdahalede bulundu.

Salı günü parlamentoda anayasal reformların görüşülmeye başladığı sırada protestocular, başkent Bangkok'taki parlamento binasının önünde toplanarak gösteri yapmıştı.

Polisin protestoculara sert müdahalesi sonucu en az 50 kişi yaralanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Başbakanlık, Tayland, Hükümet, Reform, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Kayıp şahsın cansız bedeni merdiven altında gömülü bulundu Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor         
00:59
Binaların düzenli olarak havalandırılması koronavirüs bulaşma riskini yüzde 70 oranında azaltıyor Binaların düzenli olarak havalandırılması koronavirüs bulaşma riskini yüzde 70 oranında azaltıyor         
00:15
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı         
23:54
Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor?         
21:50
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu         
21:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 04:26:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Tayland'da protestocuların talep ettiği anayasal reform tasarıları mecliste onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei