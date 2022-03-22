Son dakika... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin sosyal medya üzerinden fuhuş organizasyonu yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sosyal medyada Çerkezköy ve Kapaklı adı altında açılan başlıklarla çok sayıda uygunsuz paylaşımlar yapan fuhuş çetesini tespit etti. Paylaşımların kısa sürede çok sayıda etkileşim almasının ardından operasyonun düğmesine basan ekipler, Kapaklı ilçesinde iki eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.B. (34), S.C. (23), S.A. (47) adlı kadınlar ile fuhuş yaptırdığı tespit edilen T.B. (42), İ.Ö. (37) isimli 2 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek, fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 1935 TL paraya da el konuldu.Gözaltına alınan kadınlardan M.B, S.C ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen T.B ve İ.Ö ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.