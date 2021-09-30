Son dakika! TEKNOFEST'te dereceye giren Eskişehir'deki liseliler tasarımlarını sergiledi - Son Dakika

Eskişehir'de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Finali'ne katılan ve dereceye giren okul ve öğrencileri tasarımlarını sergiledi.

???????"Liselerarası Sabit Kanat İHA Yarışması"ndan birincilikle dönen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı "Crew of Sky", aynı yarışmada üçüncü olan Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesinin takımı "Simurg", "Liselerarası Elektrikli Otomobil Yarışması"ndan "en iyi tasarım ve teşvik ödülü"nü alan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Esatamat" takımı ile Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Alanı ile Türkiye birincisi olan ekipler, Vilayet Meydanı'nda sergi düzenledi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katıldığı sergide öğrenciler, tasarımları hakkında bilgiler verdi.