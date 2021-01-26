Son dakika: Telabyad'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, Telabyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/PYD'li teröristin kendini patlatması sonucu eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "26.01.2021 tarihinde, saat 08.55 sıralarında Barış Pınarı Harekatı bölgesi Telabyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/PYD'li teröristin kendini patlatması sonucu eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1 sivil ise yaralanmıştır. Yaralı Suriye vatandaşı, Telabyad Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)