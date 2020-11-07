Son dakika... Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

07.11.2020 14:59
Son dakika... Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat eden besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat eden besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Cami'ndeki cenaze namazına, sanatçının eşi Handan Selçuk, kızı Mercan Selçuk ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı ve müzisyen dostları katıldı.

Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an onu kısa cümlelerle anlatmak yetmez. Hepimize emanet, onun yolunun yolcusu olacağız. Bir şey bitmedi yani biz devam ettiriyoruz evelallah." dedi.

Selçuk, babasıyla son 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını, güzel bir akşam geçirdiklerini ve sabah onu kaybettiklerini söyledi.

Sanatçı Müjdat Gezen, Timur Selçuk ile 1960 yılından bu yana tanıştıklarını belirterek, "Annesi Şehime Abla, Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynadığımız sanatçıydı. Babası Münir Amca, radyodan babamın arkadaşıydı. Benim yaptığım filme müzik yapmıştı, görüşürdük, konuşurduk." diye konuştu.

En son birkaç yıl önce Ankara'da görüştüklerini aktaran Gezen, "Telefonla da bir iki ay evvel görüşmüştük. Ben çok severim Timur'u, iyi bir müzisyendi, iyi bir müzik adamıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Timur Selçuk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Timur Selçuk'un öz geçmişi

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti.

Timur Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", " Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.

Timur Selçuk, dün İstanbul'da kızının evinde sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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