Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı

25.03.2023 13:15

Geçtiğimiz hafta ön siparişi açılan Türkiye'nin yerli üretim otomobili Togg, yoğun ilgi gördü. Bu nedenle şirket tarafından yapılan duyuruda, çekilişle teslim edilecek araç sayısının 12 binden 20 bine çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı yerli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci geçtiğimiz hafta başladı. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı belirtildi.

20 BİNE ÇIKARILDI

Yoğun ilginin ardından bugünse Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu."

Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı

ARZUYA GÖRE YAPILANDIRILABİLİYOR

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabiliyor. Kullanıcılar seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebiliyor. Dilenirse akıllı cihazın bulunduğu ortam değiştirilerek beğenilen dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğü de görülebiliyor.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor. Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da opsiyonel donanımları eklenip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detayları görüntülenebiliyor. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapıyor. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçiyor.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

SİPARİŞ HAKKI TANINMAYANLARA PARASI İADE EDİLECEK

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."

YORUMLAR
500
Togg'un ön siparişlerle teslim edilecek araç sayısı 20 bine çıkartıldı Togg'un ön siparişlerle teslim edilecek araç sayısı 20 bine çıkartıldı Erdoğan'ın 'Bu yıl 20 bin adet üreteceğiz' dediği Togg'da satış rakamları bir haftada 100 bine ulaştı Erdoğan'ın 'Bu yıl 20 bin adet üreteceğiz' dediği Togg'da satış rakamları bir haftada 100 bine ulaştı

TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement