Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 49 kök kenevir ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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