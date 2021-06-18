Tunceli'nin Pertek ilçesinde, özel eğitim alan çocukların toplumsal ve kültürel uyum sürecine destek olunmasını sağlamak amacıyla Keban Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen "Kuzey'in, Güneş'in ve Mezopotamya'nın Yıldızları Seferde" projesi ile farklı engelleri bulunan 27 çocuk, Trabzon'dan Tunceli'ye geldi.

Tunceli'nin Pertek, Trabzon'un Beşikdüzü kaymakamlıkları koordinesinde bir araya getirilen çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Serhat Yıldız'dan kano eğitimi aldı.

Eğitimin ardından hayatlarında ilk defa kanoya binen çocuklar, Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün mavi sularının arasında kürek çekerek eğlendi.

Çocuklar daha sonra feribota binip baraj gölünde gezinti yaptı.

Kentte bir süre daha misafir edilecek olan çocuklar, Sağman Külliyesi ve Tunceli Müzesi'ni de gezdikten sonra Trabzon'a dönecek.