Son dakika... Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'i transfer etti

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Baker'in 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
İngiliz futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70 bin avro ödenecektir." ifadesi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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