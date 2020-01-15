Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Novak'ın alternatifini buldu: Tyler... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Novak'ın alternatifini buldu: Tyler... - Son Dakika Spor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Novak'ın alternatifini buldu: Tyler...

6 saat önce

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, şimdiye kadar sadece Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiraladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Novak'ın alternatifini buldu: Tyler..., System.String[]

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, şimdiye kadar sadece Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiraladı. Karadeniz ekibinin transferde sessiz kaldığı bu dönemde ise Ada basını flaş bir iddia ortaya attı. İngiltere Championship'te Reading forması giyen Tyler Blackett ile Karadeniz ekibinin ilgilendiği öne sürüldü. Ayrıca haberde 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu transferin çok uygun bir maliyet ile gerçekleşebileceği bilgisine de yer verildi.


Novak henüz imzalamadı


Bu sezon 12 maçta forma giyen ve 2 asist yapan Blackett, daha önce İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapmıştı. Öte yandan Filip Novak'ın da halen yeni sözleşmeyi imzalamamış olmaması nedeniyle Blackett için Trabzonspor'un, önümüzdeki günler içerisinde somut adımlar atabileceği öğrenildi. (Fanatik)


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Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:00 
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