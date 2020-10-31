Son dakika: Tunceli'de teröristlerin patlayıcıyla tuzakladığı sığınaklar bulundu - Son Dakika

Son dakika: Tunceli'de teröristlerin patlayıcıyla tuzakladığı sığınaklar bulundu
31.10.2020 11:56
Son dakika gündem haberine göre TUNCELİ'nin Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcıyla tuzakladığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
TUNCELİ'nin Hozat
ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcıyla tuzakladığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada basma düzenekli el yapımı patlayıcı, telsiz, bilgisayar, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemeleri imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.
- Tunceli
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