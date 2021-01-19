Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanından gençlere "gösterilerde mülklere zarar vermeyin" çağrısı - Son Dakika

Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanından gençlere "gösterilerde mülklere zarar vermeyin" çağrısı

19.01.2021 00:41
Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanından gençlere

Son dakika gündem haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gençleri, gösteriler sırasında mülklere zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gençleri, gösteriler sırasında mülklere zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, perşembeden bu yana ülkenin bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının ardından başkent Tunus'un kuzeybatısındaki El-Minihle bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunus halkının çalışma hakkını, özgürlüğünü ve milli haysiyetini vurgulayan Said, vatandaşlara vazife tayin eden, onların yoksulluğundan ve umutsuzluğundan nemalanan, sadece karanlıkta hareket eden, halkın taleplerini yerine getirmekten çok kaosu yaymayı hedefleyen sonra da kurbanları umursamayanlar konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca, gençlere gösteriler sırasında mülklere zarar vermemeleri çağrısı yaptı.

Kamu işlerinin yönetiminin, ittifaklara ve manevralara değil ahlaki değerlere; pazarlık veya şantaj konusu olamayacak sabit ilkelere dayandığına dikkati çeken Said, kaosun bu işlerin gerçekleştirilmesinin bir yolu olmadığını vurguladı.

Sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestolar

Başkent Tunus ve bazı iller, perşembeden bu yana Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına tepki olarak düzenlenen gece gösterilerine tanıklık ediyor. Gösterilerde zaman zaman güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşanıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, eylemlere katılan 15-25 yaş arası gençlerin lastik yaktığını ve çöp konteynerlerini ateşe vererek güvenlik güçlerinin ilerleyişini engellemeye çalıştığını ifade etmişti.

Ayrıca göstericilerden bazılarının, özel mülke zarar verme, dükkanları yağmalama gibi girişimlerde bulunduğunu aktaran Hayuni, olaylarda 632 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Tunus'ta Nahda Hareketi ise yaptığı açıklamada gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına karşı halkı tek saf olmaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı, Ankara, Milli, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tunus Cumhurbaşkanından gençlere 'gösterilerde mülklere zarar vermeyin' çağrısı - Son Dakika


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