Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanan gazeteciler
İsrail'in protesto edilmesi
El Cezire'nin Tunus Ofisi Direktörü Lütfi Haci ile röportaj
Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan Muhammed Yasin Jelassi ile röportaj
TUNUS - Tunuslu gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini, başkent Tunus'taki Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanarak protesto etti.
Kaynak: AA
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