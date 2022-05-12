Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti

12.05.2022 00:07

Son dakika haberi... Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanan gazeteciler İsrail'in protesto edilmesi El Cezire'nin Tunus Ofisi Direktörü Lütfi Haci ile röportaj Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan Muhammed Yasin Jelassi ile röportaj TUNUS - Tunuslu gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera...

Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanan gazeteciler

İsrail'in protesto edilmesi

El Cezire'nin Tunus Ofisi Direktörü Lütfi Haci ile röportaj

Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan Muhammed Yasin Jelassi ile röportaj

TUNUS - Tunuslu gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini, başkent Tunus'taki Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) binası önünde toplanarak protesto etti.

Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti

YORUMLAR
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Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

El Cezire, Protesto, Röportaj, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika


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