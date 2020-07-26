Son dakika! Turgutluspor 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Turgutluspor 2'nci Lig'e yükseldi

Son dakika spor haberi... STAT: Titanic Mardan StadıHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Hakan Karabalçık (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (x)- Anıl (xx) (Dk. 106 Özgür x), Cenk (xx) (Dk. 112 Batuhan x), Metin (xx), Onur (xxx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxx), Battal (x) (Dk. 64 Harun xx), Doğukan (xxx) (Dk.

Son dakika! Turgutluspor 2'nci Lig'e yükseldi, System.String[]

STAT: Titanic Mardan Stadı

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Hakan Karabalçık (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x)- Anıl (xx) (Dk. 106 Özgür x), Cenk (xx) (Dk. 112 Batuhan x), Metin (xx), Onur (xxx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxx), Battal (x) (Dk. 64 Harun xx), Doğukan (xxx) (Dk. 114 Görkem xx), Namık Barış (xx) (Dk. 104 Mustafa Değirmenci xx), Hakan Kuş (x)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xxx), Samet (xxxx), Onur (xx) (Dk. 96 Cuma xxx), Mehmet (xx), Doğan (xx), Kadir Yazıcı (xxx), Necmi (x), Kadir Torbacı (xxx) (Dk. 114 Özcan xx), Mithat (xxxx) (Dk. 105 Ferhat xx), Ergun (xxx) (Dk. 105 Emre xxx)GOLLER: Dk. 55 Doğukan, Dk. 118 (P) Onur (Karşıyaka) - Dk. 61 Samet, Dk. 99 Mithat (Turgutluspor)SARI KARTLAR: Anıl, Onur, Arif, Battal, Harun (Karşıyaka) - Mehmet, Kadir, Onur, Hayrullah, Cuma (Turgutluspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 101 Necmi, Dk. 115 Mehmet (Turgutluspor) – Dk. 95 Soner Tolungüç (Teknik direktör) (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off finalinde 9 kişi kalan Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sonuçlanan tarihi maçta Karşıyaka'yı seri penaltılarla 7-5 mağlup ederek 5 yıl sonra 2'nci Lig'e yükseldi. Antalya Titanic Mardan Stadı'nda oynanan finalde Kaf-Kaf, 55'inci dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti. Turgutlu, bu gole 61'inci dakikada Samet ve 99'uncu dakikada Mithat'la karşılık verirken 118'inci dakikada Onur'un penaltısı maçı  penaltılara taşıdı. Turgutluspor'da 101'inci dakikada Necmi ve 115'inci dakikada Mehmet'in kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltılarda Turgutlu'dan Samet, Kadir Yazıcı, Hayrullah, Emre ve Cumali kullandıkları atışları gole çevirdi. Karşıyaka'da Mustafa Aşan, Onur ve Görkem ağları bulmasına rağmen Özgür'ün atışını Turgutluspor kalecisi Fatih kurtardı. Cumali'nin son penaltısının ardından Turgutluspor büyük sevinç yaşarken katıldığı son 5 Play-Off'tan da eli boş dönen, üst üste 2 sezon Play-Off'ta yıkılan Karşıyaka'da oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

14'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında Mehmet'in hatasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Namık Barış'ın karşı karşıya pozisyondaki şutu kaleci Fatih'in müdahalesinin ardından yan direğe çarparak auta çıktı.19'uncu dakikada Hakan Kuş sol çaprazdan ceza alanına girmeden sert vurdu, top üstten auta gitti.28'inci dakikada Turgutlusporlu Onur'un sol çaprazdan sert şutu auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.55'inci dakikada Karşıyaka Doğukan'ın müthiş füzesiyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir şutla kaleci Fatih'i avladı: 1-0.61'inci dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan korner kullanan Turgutlu'da arka direkte topa buluşan Samet'nin kafa vuruşda top ağlarla buluştu: 1-1.79'uncu dakikada Turgutluspor ikinci gole yaklaştı. Onur, ceza alanı içinde göğsüyle indirip sert vurdu, top üst direkten döndü.Mücadelenin normal süre 1-1'lik skorla sonuçlandı.95'inci dakikada Doğukan'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz eden Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç kırmızı kart gördü. Takımı kalan dakikalarda Sportif Direktör Atilla Güne yönetirken Tolungüç tribünde yedek kulübesinin arkasında oturdu.99'uncu dakikada Turgutlupor öne geçti. Mithat, ceza yayından aşırtma bir şutla ağları havalandırdı: 1-2.101'inci dakikada Turutluspor 10 kişi kaldı. Necmi, Onur'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.115'inci dakikada Karşıya penaltı kazandı. Turgutluspor'da Mehmet ceza sahasında Metin'i düşürünce Hakem Kadir Sağlam, Mehmet'i ikinci sarı karttan oyundan atıp beyaz noktayı gösterdi.118'inci dakikada topun başına geçen Onur, topu ağlara gönderdi:

Mücadelenin uzatma dakikaları da eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Turgutluspor 2'nci Lig'e yükselen taraf oldu.


- Antalya
Turgutluspor, Karşıyaka, Titanic, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika! Turgutluspor 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika Spor

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