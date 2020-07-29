Son Dakika: Türkücü Aydın Aydın, annesiz kalan kuzuyu sahiplenerek rol verdi - Son Dakika

Türkücü Aydın Aydın, koyun ve kuzuların buluşma anında ezilme tehlikesi yaşarken, annesiz kuzuyu da sahiplenerek filmde oynattı.

Türkücü Aydın Aydın, kendi yazdığı ve oynadığı 'Zılgıt' adlı kısa filminin çekimlerini 2 bin 50 rakımlı Keven Yaylası'nda yaptı. Kendi yazdığı ve oynadığı 'Zılgıt' adlı filmin bütün oyuncularının Hakkarili olduğunu belirten Aydın Aydın, "Amacımız buradaki yetenekli gençlerimizi sinemaya, tiyatroya ve sahneye kazandırmak ve Hakkari'mizin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmaktır" dedi.

Filmin hikayesine değinen Aydın, "Büyükçiftlik köyünde bulunan Belek Yaylası'nda genç bir kızımızın, bir kuzuya sütünü vermesiyle beraber ona iftiralar atılmıştır. Genç yaştaki kızımız o dedikoduların sonucunda kardeşleri tarafından öldürülmüş. Filmin hikayesi de burdur" ifadelerini kullandı.

Çekimlere başladıklarında annesiz olan ve ismi "Canu Can" olan bir kuzuyu fark ettiklerini belirten Aydın, "Bizde koyun ve kuzuların buluşma anı vardır. Kuzular annelerine kavuşurken birkaç gün böyle takip ettim. Herkes annesine kavuşurken bizim Canu Can tek başına, meğerse annesini kaybetmiş. Benimde iki oğlum var, biri Deniz diğeri Arda, üçüncüsü de Canu Can'dır. O yüzden Kurban Bayramı arifesinde hayvanları sevelim, onlara sahip çıkalım, onlarda sevgiye muhtaçtır. Canu Can'ı da evlatlık edindim. Filmde ise ona rol verdim" diye konuştu.

Aydın, katkılarından dolayı Hakkari Valisi, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - HAKKARİ