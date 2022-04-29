Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü - Son Dakika
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Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü

29.04.2022 14:11
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi hafif yaralandı.

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi hafif yaralandı.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangın kontrol altında

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini söyledi. Akça, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö. ve T.T. maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

"3 binada ciddi hasar oluştu"

Olay yerinde bulanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yangın sürerken meydana gelen patlamalar nedeniyle 3 binada kolon eğilmesi ve kiriş kırılması gibi ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü
Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü

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İstanbul, Yangın, Tuzla, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü - Son Dakika
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