Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci - Son Dakika
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Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

16.05.2022 18:21

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar için başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması kapsamında, Uşak'ta 11 engelli, 1 günlüğüne asker oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar için başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması kapsamında, Uşak'ta 11 engelli, 1 günlüğüne asker oldu.

"Temsili askerlik" uygulaması kapsamında 11 engelli vatandaş, Uşak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada görevlilerin ve ailelerinin yardımıyla askeri üniformaları giydirilen 11 kişi, yemin törenine hazırlandı.

İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki alanda düzenlenen törenle 11 engelli vatandaş, Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, engelli vatandaşlara 1 günlük de olsa temsili askerlik yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törende yemin eden gençlerden Mustafa Özkan ise "Bizler de her Türk genci gibi vatana olan borcumuzu yani askerlik görevimizi yapmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymenin özlemi içerisinde bulunmaktaydık. Bizlere bir gün de olsa askeri kışlanın havasını teneffüs ettiren, bu güzel ortamı bizlere yaşatan komutanlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yemin eden engelli vatandaşlara, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç tarafından künyeleri takılıp, çeşitli hediyeler ve

Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

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Engellilerin bir günlük askerlik sevinci Engellilerin bir günlük askerlik sevinci Iğdır'da engellilerin bir günlük askerlik sevinci Iğdır'da engellilerin bir günlük askerlik sevinci

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Engellilerin bir günlük askerlik sevinci - Son Dakika


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