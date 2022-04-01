Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu

01.04.2022 15:58
Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu

Son dakika haberi... Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için 'fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yapılan operasyonda; 11 mağdur kadın ile 'fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu

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Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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