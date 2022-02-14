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Son dakika haber | Van'da 15 Şubat operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Van'da 15 Şubat operasyonu

14.02.2022 13:59
Son dakika haber | Van'da 15 Şubat operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalımalar kapsamında sosyal medya hesabından PKK/KCK Terör Örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem...

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalımalar kapsamında sosyal medya hesabından PKK/KCK Terör Örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıldönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabından PKK/KCK Terör Örgütünü övücü ve destekleyici aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 30 şüpheli şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Abdullah Öcalan, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Van'da 15 Şubat operasyonu - Son Dakika


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