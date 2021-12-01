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Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden - Son Dakika

Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden

01.12.2021 11:04

VAN Gölü'nde, kuraklığa bağlı olarak çekilme nedeniyle birçok noktada adacıklar oluştu.

VAN Gölü'nde, kuraklığa bağlı olarak çekilme nedeniyle birçok noktada adacıklar oluştu. Çekilmenin yaşandığı noktalardan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) sahilinde öğrenciler, sığ suda yaklaşık 200 metre kadar açığa yürüyerek fotoğraf çekildi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi yaşandı. Yağışlar geçen yıllara oranla azalıp, sıcaklık ve buharlaşma artınca Van Gölü'nün su seviyesi düştü. Çekilmenin yaşandığı bölgelerde adacıklar oluştu. Bu noktalardan biri olan Van YYÜ sahilinde öğrenciler, sığ suda yürüyerek yaklaşık 200 metre açığa gitti. Öğrenciler burada fotoğraf çektirdi.

YYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde görev yapan Bülent Menteşe, bu yıl Van Gölü'nde çekilmenin çok fazla olduğunu ve buna dikkat çekmek için kısa bir video paylaştıklarını söyledi. Paylaştıkları videonun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirten Menteşe, "Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi gündemde. Üniversitedeki hocalarımızın da aslında kuraklığın Covit-19'dan daha tehlikeli olduğu yönünde açıklamaları var. Seviyenin düşmesiyle birlikte Van Gölü'nde adacıklar oluşuyor. Burası öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nde yürüyormuş gibi bir görsel şölen oluyor. Tabi görsel şölen desek de bu dramatik ve üzücü bir durum. Temennimiz bu kışın göl seviyesinin yükselecek kadar yağış almasıdır" dedi.

Van YYÜ Kamu Yönetimi 4'üncü sınıf öğrencisi İslam Cindioğlu ise gölde adacıkların oluştuğunu belirterek, "Bir yandan güzel bir manzara fakat gölün, balıkların ve hayvanların geleceği için sıkıntı teşkil ediyor" diye konuştu.


Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden
Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü çekildi; öğrenciler 200 metre açığa yürüdü (2)- Yeniden - Son Dakika


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