Son dakika... YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASINDA ÜMİT KARAN TANIKLIK YAPTI - Son Dakika

FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılması davasında, eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, futbolcuları dolandıranlar arasında olan Değer Okşar'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim" dedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatik İlek, İskender Çam ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, "Sanıklardan Değer Okşar'ı yıllardır tanırım. Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim. O menajer olarak kaldı. Beni Hugo ile tanıştıran Değer Okşar'dır. Benim gece kulübüm vardı. Değer Okşar ile Hugo bu gece kulübüne gelirlerdi. Bir muhabbet esnasında ben Hugo'yu 'Seni Galatasaray'a getirelim' şeklinde sözler söyledim. Ben Hasan Şaş'ın Hugo'yu Galatasaray'a alması için kendim teklif ettim. Ancak yaşının tutmadığını söyleyerek almadılar. Benim Değer Okşar ile gayri resmi ortaklığım devam etmedi" dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

DAVANIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Modunda da Costa Trindade tanımadığı kişilerce haklarında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmış ve futbolculara yönelik ilamsız icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile tebligatları usulsüz olarak tebliğ eden iki

posta memuru hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.